Operation Klinik Innsbruck: 833 Millionen Euro für ein Facelifting

Innsbruck – Um die Dimension des am Dienstag von Landeshauptmann Günther Platter (VP), Gesundheitsreferentin Annette Leja (VP), Tirol-Kliniken-Geschäftsführer Stefan Deflorian und Medizin-Rektor Wolfgang Fleischhacker präsentierten Ausbauprogramms zu fassen, muss man 40 Jahre zurückblenden. 1991 hat das Land die Krankenhausholding Tirol Kliniken, einst Tilak, gegründet. Seither haben die Tirol Kliniken rund 1,3 Milliarden Euro in Bau- und Investitionsprojekte an der Klinik Innsbruck, in Natters/Hochzirl und Hall gesteckt. Alleine in den nächsten 15 Jahren werden es 833 Millionen Euro sein, der Bund beteiligt sich mit 319 Millionen, obwohl ihm eigentlich 50 Prozent der Innsbrucker Klinik gehören.