Schlag gegen Menschenhandel in Tirol: Drei Festnahmen

Innsbruck – Bis nach Wien führten die Ermittlungen des Tiroler Landeskriminalamts, am Ende gelang ein Schlag gegen eine Zuhälter-Gruppe: Am Montag wurden in Innsbruck, Hall in Tirol, Ampass sowie in Wien und in der Bundeshauptstadt acht Hausdurchsuchungen durchgeführt. Drei Verdächtige – eine 37-Jährige sowie zwei Männer im Alter von 42 und 31 Jahren – wurden festgenommen.