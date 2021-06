Mann in Deutschland tötete Frau und sich selbst mit Kettensäge

Berlin – In Nordbrandenburg soll ein Mann (64) seine Frau (62) mit einer Kettensäge enthauptet und sich damit auch selbst getötet haben, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag bestätigte. Die beiden Leichen waren am Montag entdeckt worden. Den Angaben zufolge lebte das Ehepaar getrennt. Auf dem Grundstück ist es zu einem "massiven Streit" gekommen, wie ein Sprecher der Behörde sagte. Bei der Polizei war ein Anruf mit einem Hinweis auf das Verbrechen eingegangen. (APA)