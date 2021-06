Norbert Hofer tritt nach Kickl-Konflikt als FPÖ-Parteichef zurück

Die FPÖ steht nach zwei Jahren wieder ohne Parteichef da. Norbert Hofer legt sein Amt zurück. © HELMUT FOHRINGER

Wien – Norbert Hofer tritt als FPÖ-Chef zurück, will aber Dritter Nationalratspräsident bleiben. Als Grund für seinen Rücktritt führte er die Auseinandersetzungen mit Klubobmann Herbert Kickl um die Spitzenkandidatur bei der nächsten Nationalratswahl an. Die blauen Landesparteien waren von dem Schritt offenbar überrascht. Einige FPÖ-Landesparteichefs können sich Kickl zumindest als interimistischen Nachfolger vorstellen, mehrere große Länder ließen die Nachfolgefrage aber offen. Orchestriert wird die Suche nach dem Nachfolger nun vom Abgeordneten Harald Stefan.

Der an Jahren älteste Hofer-Stellvertreter, Justizsprecher Harald Stefan, kündigte an, er werde umgehend Kontakt mit den weiteren Mitgliedern des Bundesparteipräsidiums der FPÖ aufnehmen, damit die zuständigen Gremien unverzüglich zusammentreten, um über die Nachfolge zu beraten. Der Rücktritt Hofers sei für die gesamte Partei überraschend gekommen, sagte Stefan in einer Aussendung.

Hofer erklärte nach seiner Rückkehr aus einer dreiwöchigen Reha am Dienstag, er habe die Partei nach Ibiza stabilisiert. „Meine eigene Reise an der Spitze der FPÖ ist aber mit dem heutigen Tag zu Ende", sagte Hofer in einer Aussendung. Gegenüber der Tageszeitung Österreich betonte er jedoch, Dritter Nationalratspräsident bleiben zu wollen.

Video | Hofer tritt als Parteichef zurück

„Lasse mir nicht jeden Tag ausrichten, dass ich fehl am Platz bin"

Hofer bestätigt auch einen Zusammenhang zwischen der Auseinandersetzung mit Kickl über die Spitzenkandidatur bei der nächsten Nationalratswahl und seinem Rücktritt: „Ja natürlich. Ich lasse mir nicht jeden Tag ausrichten, dass ich fehl am Platz bin." Ein FPÖ-Parteitag wird laut Hofer in den nächsten Wochen nötig sein. Er wünsche seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin viel Erfolg. Ob er bei der nächsten Bundespräsidentenwahl wieder antreten möchte, ließ der scheidende FPÖ-Obmann offen.

So harmonisch wie hier zeigten sich Kickl und Hofer in den letzten Wochen nicht. © HANS KLAUS TECHT

Vor der offiziellen Bestätigung hatte Hofer mit einer Nachricht auf Twitter für Verwirrung gesorgt. „Heute ist mein erster Tag nach der Reha - und mein erster Tag nach der Tagespolitik - Ich lege meine Funktion als Bundesobmann zurück und wünsche meinem Nachfolger alles Gute....", hatte er dort geschrieben, den Tweet nach drei Minuten aber wieder gelöscht.

Erste Stimmen aus Ländern für Kickl

Die blauen Landesparteien wurden vom Rücktritt von FPÖ-Obmann Norbert Hofer offenbar überrascht. Das bestätigten sowohl der FP-Chef Markus Abwerzger als auch der neue Kärntner Obmann Erwin Angerer. Beide können sich Hofers Stellvertreter, Klubobmann Herbert Kickl als – zumindest interimistischen – Nachfolger vorstellen. Vom steirischen FPÖ-Chef Mario Kunasek hieß es lapidar, die Entscheidung Hofers sei zu respektieren. Auch die Wiener Landespartei ließ die Nachfolge offen.

Für Angerer ist Hofers Abgang „sehr, sehr überraschend" gekommen, wie der neue Kärntner FPÖ-Chef zur APA sagte. „Gestern Abend habe ich nach der Sitzung noch mit ihm telefoniert und einen Termin für nächste Woche ausgemacht. Verstehe ich nicht." Er habe von Hofers Rücktritt aus den Medien erfahren. Zur Nachfolge sagte Angerer, man müsse die Situation bewerten und dann eine Entscheidung treffen: „Aber wenn Kickl die Partei übernehmen will, halte ich ihn für einen möglichen Obmann."

Derzeit sieht Angerer zwar keinen anderen Bewerber, „aber es ist eine neue Situation". Man werde das im Bundesparteivorstand besprechen: „Jetzt wird einmal der Stellvertreter übernehmen, das ist meines Wissens eh der Herbert Kickl, dann wird es einen Parteitag brauchen und Neuwahlen."

Video | Analyse: Machtwechsel in der FPÖ

„Aus Tal der Tränen geführt": Abwerzger dankt Hofer

Ähnlich Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger, der sich ebenfalls überrascht vom Rücktritt zeigte. „Sein heute verkündeter Rücktritt als Parteiobmann kommt sehr unerwartet, aber seine persönliche Entscheidung ist zur Kenntnis zu nehmen", meinte Abwerzger. Für ihn stehe fest, dass nun sein erster Stellvertreter, Klubobmann Herbert Kickl, die Agenden interimistisch übernehmen soll, bis der Parteitag einen neuen Obmann oder eine neue Obfrau wähle.

Der Tiroler Landesparteiobmann bedankte sich indes in einer Aussendung bei Hofer für seine Arbeit und seinen Einsatz. „Hofer hat die Partei in einer sehr schwierigen Situation übernommen, dafür gebührt ihm großer Dank", so Abwerzger. Hofer habe die Partei „aus einem Tal der Tränen wieder nach oben geführt". "Wir liegen derzeit wieder bei zwanzig Prozent in den Umfragen, was der Verdienst von ihm und seinen Stellvertretern ist", sagte der Tiroler FPÖ-Chef.

Der burgenländische Landesparteiobmann Alexander Petschnig hatte sich zuvor gegenüber der APA, ebenfalls bei Hofer dafür bedankt, dass er „in einer schwierigen Zeit Verantwortung übernommen hat". Petschnig sprach sich für Kickl als neuen Parteichef aus. Die FPÖ habe sich nach zwei schwierigen Jahren in den Umfragen wieder verbessert. Grund dafür sei die „kantige Oppositionspolitik, die mit dem Namen Kickl in Verbindung steht".

Der Obmann der steirischen Freiheitlichen, Klubobmann Mario Kunasek, war für die APA für eine persönliche Reaktion auf den Rücktritt Hofers vorerst nicht zu erreichen. In einer schriftlichen Stellungnahme danke Kunasek dem scheidenden Parteichef für sein „unglaubliches Engagement": „Er hat großartige Arbeit geleistet und die freiheitliche Bewegung mit sicherer Hand wieder konsolidiert." Die FPÖ liege in Umfragen wieder bei 20 Prozent. Über die Nachfolge hielt sich Kunasek – wie schon im Konflikt Hofer-Kickl – bedeckt.