Chlor trat aus: Feuerwehreinsatz bei Einfamilienhaus in Igls

Innsbruck – Weil bei der Befüllung eines Schwimmbades Chlor austrat, musste zu einem Einfamilienhaus in Igls am Dienstagvormittag die Feuerwehr ausrücken. Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 10.45 Uhr alarmiert. Zwei im Haus angestellte Frauen wurden wegen Atembeschwerden in der Klinik Innsbruck behandelt.