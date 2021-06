Landeck feiert in zwei Jahren 100 Jahre Stadterhebung

Landeck – Knapp 16 Quadratkilometer groß, 7800 Hauptwohnsitz-Einwohner, am Zusammenfluss von Sanna und Inn gelegen: Das ist der Steckbrief zur Bezirkshauptstadt Landeck, die 2023 das Jubiläum 100 Jahre Stadterhebung feiert. „Ein Sonderausschuss wird sich mit den Vorbereitungen beschäftigen. Neben Mitgliedern des Gemeinderates sind auch interessierte Landecker dabei“, sagte BM Herbert Mayer am Dienstag. Art und Umfang der Feierlichkeiten seien aber noch nicht fixiert. „Fest steht nur, dass es mehrere Aktivitäten geben soll, die auf das ganze Jahr verteilt werden“, so Mayer.