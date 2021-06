Betrunkener Autolenker kollidierte in Brixen im Thale mit Traktor

Brixen i.T. – Auf einer Gemeindestraße in Brixen im Thale ereignete sich am Dienstagabend ein Frontalunfall zwischen einem Pkw und einem Traktor. Gegen 20.30 Uhr war ein 61-Jähriger in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dabei mit der Zugmaschine, gelenkt von einem 29-Jährigen, kollidiert. Das Auto geriet ins Schleudern und stieß mit dem Heck gegen eine angrenzende Gartenmauer.