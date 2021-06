Zusammenschluss der Stromnetze am Brenner mit Symbolkraft

Bereits 2019 sei der Zusammenschluss der Glasfasernetze erfolgt, Platter bezeichnete den Zusammenschluss der Stromnetze als „markanter Meilenstein in unserer gemeinsamen Geschichte“. Er betonte den Mehrfachnutzen: „Einerseits stabilisieren wir damit die Energieversorgung und schützen unsere Bürgerinnen und Bürger noch besser vor großflächigen Stromausfällen.“ Zudem müsse der Energiebedarf aus ökologisch verträglichen Ressourcen langfristig gedeckt werden. Platter betont eine nachhaltige Entwicklung der alpinen Energiepolitik und die Absicherung und Stärkung des Stromverbundes im europäischen Kontext. Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher unterstrich, dass „die Überwindung der Grenzen in Europa in vielen Bereichen längst stattfindet, vor allem auch dank der Technologie“.