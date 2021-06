Neuer Glanz für Südtiroler Siedlung in Jenbach

Die NHT hat insgesamt 32,4 Mio. Euro in die Modernisierung des Wohnviertels „Prantlsiedlung“ in Jenbach gesteckt.

Jenbach – 40 Südtiroler Siedlungen in 17 Tiroler Gemeinden, viele davon marode. „Mit all diesen Siedlungen hat die Neue Heimat Tirol ein besonderes Erbe in ihrem Wohnungsbestand“, sagt NHT-Geschäftsführer Markus Pollo: „Bei vielen Gebäuden ist das Ende der Lebensdauer erreicht. Entsprechend investieren wir derzeit tirolweit massiv in die Modernisierung dieser Anlagen.“