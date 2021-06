Auch Tiroler Landesvolksanwältin drängt auf Leerstands-Kampf

Innsbruck – Über 5000 dürften es heuer schon wieder werden. Da ist sich Landesvolksanwältin Marie Luise Berger sicher. 2020, so ist im gestern präsentierten Jahresbericht festgehalten, schlugen sich verkehrsbeschränkende Pandemiemaßnahmen auch auf die Arbeit der Volksanwaltschaft (LVA) nieder. 4025 Personen wandten sich an die Beratungs- und Beschwerdestelle des Tiroler Landtages. Das waren um gut 1800 weniger als noch im Prä-Corona-Jahr 2019. Die Leute bevorzugen das persönliche Gespräch, begründet Berger. Doch durch Lockdown und Co. ließ sich das Prinzip der offenen Türe in der LVA nicht aufrecht halten. Teils suchte man nach Auswegen – und führte eben die Gespräche „vor der Türe“.