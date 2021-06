England spielt gegen das ÖFB-Team mit für die EM eliminierten Kickern

Middlesbrough - Englands Fußball-Teamchef Gareth Southgate hat für die zwei anstehenden EM-Testspiele einen ungewöhnlichen Weg bei der Personalauswahl eingeschlagen. Der 50-Jährige reduzierte den Großkader am Dienstag wie vorgegeben auf 26 Spieler, die gestrichenen sechs Kicker bleiben jedoch für die Partien am Mittwoch gegen Österreich und am Sonntag gegen Rumänien im Kader und könnten in diesen Matches sogar eingesetzt werden.