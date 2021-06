Bisher kein aktueller Wolf-Nachweis im Zillertal, mehrere Schafrisse in Umhausen

Ein junger Wolf ist von Graubünden über Südtirol bis ins Pitztal gezogen. Ob er in Tirol Tiere gerissen hat, lässt sich noch nicht nachweisen. (Symbolfoto)

Hart, Umhausen, Nauders – Tote Schafe im Zillertal, Risse im Oberland: Nach diversen Funden liegt bis dato noch kein Nachweis vor, dass Wölfe die Tiere getötet hätten. Das teilte das Land Tirol am Mittwoch in einer Aussendung mit.

In Hart im Zillertal waren ein Reh und ein totes Schaf gefunden worden. Genetische Untersuchungen brachten keinen Nachweis eines Wolfes. Noch kein Ergebnis gibt es für die Proben, die von zwei toten Schafen in Fügenberg und einem in Rohrberg genommen worden waren.