Wolfsrisse in Tirol: Absage an Wunsch nach schnelleren DNA-Analysen

Umhausen, Innsbruck –Es sind insgesamt zehn tote Schafe im Gemeindegebiet von Umhausen, die derzeit die Experten des Landes Tirol und das Labor der Veterinärmedizinischen Universität in Wien beschäftigen. Aufgrund der Anzahl der Risse sei davon auszugehen, dass ein Großraubtier dafür verantwortlich ist, heißt es in einer Aussendung des Landes. Gewissheit wird man allerdings erst haben, wenn die DNA-Auswertung in Wien abgeschlossen ist.

„Wir würden uns auch wünschen, dass das schneller geht“, heißt es dazu aus dem Büro des für Landwirtschaft, Jagd und Veterinärwesen zuständigen LHStv. Josef Geisler (ÖVP). Wenn bei einem Riss ein Verdacht besteht, ein Wolf könnte der Verursacher sein, wird das auf der Homepage des Landes bzw. in der App kommuniziert. Was die Auswertung der Proben angeht, sei man aber auf das Labor in Wien angewiesen. Bestrebungen, die DNA-Auswertung in Tirol durchzuführen, habe es in der Vergangenheit zwar gegeben, man sei aber letztlich zum Schluss gekommen, dass eine zentrale Auswertung nach einheitlichem Schema für alle Bundesländer sinnvoller sei – zumal die Daten auch mit den zentralen Laboren in der Schweiz und in Deutschland abgeglichen und ausgetauscht werden. Außerdem sei das Labor in Wien auf diese Arbeit spezialisiert, der Aufbau einer ähnlichen Infrastruktur in Tirol wäre nur mit sehr viel Geld möglich.