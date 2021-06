42-Jähriger stürzte in Schattwald sechs Meter in Liftschacht ab

Schattwald – Am Dienstag führte ein 42-Jähriger Schalungsarbeiten im Liftschacht eines Wohnhauses in Schattwald durch. Der Mann brachte ein Kantholz im Schacht an. Anschließend stieg er ungesichert darauf, um ein Schalungselement zu entfernen. Plötzlich rutschte das Holz weg.

Der Österreicher stürzte etwa sechs Meter in die Tiefe. Laut Polizei erlitt er Verletzungen am Kopf und am rechten Arm. Er wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Reutte eingeliefert. (TT.com)