Die Streaming-Tipps für Juni: Das gibt's neu auf Netflix und Co.

➤ INTELLIGENCE (Sky): Zehn Jahre lang mimte David Schwimmer den schüchtern-nerdigen Ross Geller in der Sitcom „Friends". In dieser britischen Comedyserie schlüpft er nun in die Rolle des fürchterlich eingebildeteten CIA-Agenten Jerry Bernstein, dem Teamwork ein Fremdwort ist und der seinen Kollegen und nicht zuletzt dem Geheimdienst das Leben schwer macht. Und dann sucht er sich auch noch ausgerechnet den unfähigsten Mitarbeiter als seinen Partner aus. Ein bisschen wie „The Office" – nur mit Spionen. Ab 1. Juni verfügbar.