„Gabeln" laut Gutachter mögliche Ursache für Seilbahnunglück in Italien

Stresa – Der massive Einsatz der "Gabeln", die das Notbremssystem außer Kraft setzten, könnten für das Seilbahnunglück am Lago Maggiore mit 14 Todesopfern am Pfingstsonntag verantwortlich gewesen sein. Die sogenannten Gabeln könnten demnach zu viel Spannung auf das Seil ausgeübt und dadurch einen Bruch der Kabinenbefestigung verursacht haben. Dies ist eine Hypothese der Gutachter, die im Auftrag der Staatsanwaltschaft Verbania die Ursachen des Unglücks am 23. Mai ermitteln.

Die aufwendigen technischen Untersuchungen erfordern den Zugang zum Inneren der Kabine, was derzeit noch nicht möglich ist. Eine zweite Inspektion am Unglücksort ist am kommenden Montag geplant, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die Staatsanwaltschaft in der Kleinstadt Verbania prüft indes Videoaufnahmen, die aus den Jahren 2014 und 2018 stammen sollen. Das ZDF hatte am Dienstagabend in der Fernsehsendung "Frontal 21" über die Aufnahmen berichtet, wonach sich der Verdacht erhärtet, dass schon vor dem Unglück am Pfingstsonntag Gabeln genutzt wurden, um die Notbremse an den Gondeln zu blockieren.