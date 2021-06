54-jähriger Bergsteiger nach Suchaktion in Scharnitz weiterhin abgängig

Als der Mann nach 23.00 Uhr nicht in die Unterkunft in Leutasch zurückgekehrt war, meldete ihn seine Ehegattin als abgängig. Der letzte Kontakt zwischen den beiden war eine SMS gegen 16.50 Uhr. Noch in der Nacht wurde eine Suchaktion eingeleitet, musste jedoch gegen 01.25 Uhr unterbrochen werden. Erst gegen 7.00 Uhr wurde die Suche wieder aufgenommen.