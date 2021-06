Rum – Aufatmen kann der Besitzer eines gestohlenen Mountainbikes in Rum. Nachdem das unversperrte Rad am Mittwochnachmittag aus der Hechenbergstraße entwendet worden war, tauchte es am Donnerstag kurz vor 16 Uhr in der Nähe der Wohnung des Besitzers wieder auf. (TT.com)