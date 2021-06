Ermittlungen zu Ischgl beendet, auch gegen Landesamtsdirektor wird ermittelt

Innsbruck – Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat in den vergangenen Monaten die Vorgänge rund um die Ausbreitung des Coronavirus in Ischgl im Frühjahr 2020 untersucht. Besonderes Augenmerk galt dabei den Maßnahmen nach Bekanntwerden der ersten Infektionsfälle, der Erlassung und Umsetzung von Verordnungen über die Schließung von Lokalen und des Skibetriebs sowie der weiteren Verkehrsbeschränkungen in Ischgl bzw. der Quarantäne im Paznaun.