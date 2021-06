Hochwasserschutz im Unterland offiziell in den Händen der Gemeinden

Der Hochwasserschutz bleibt in den kommenden Jahren wohl ein Streitthema im Unterland.

Schwaz, Wörgl – Es ist viel geredet, geschrieben und auch gestritten worden. Und noch längst sind nicht alle Streitfragen rund um den Hochwasserschutz im Unterland geklärt. Ohne großen Aufhebens und beinahe zeitgleich haben sich gestern die Wasserverbände im Unteren und im Mittleren Unterinntal offiziell konstituiert. Damit gehen die Planungsarbeiten, die schwierigen Gespräche mit den Grundeigentümern und die Umsetzung des Hochwasserschutzes für in Summe 3700 Wohn- und Betriebsgebäude sowie 280 Hektar Bauland endgültig in die Hände der Gemeinden über. Das verkündete gestern Nachmittag das Land Tirol in einer Aussendung.