„Undermining & Oversharing“ in Schwaz: Schürfen in Untiefen diverser Art

Schwaz – Der Titel der Schau hat mit dem Spielort in einer Stadt, die ehemals durch den Abbau von Silber zu Reichtum gekommen ist, genauso zu tun wie mit dem permanenten Abschöpfen von Daten aus dem Netz in unseren Tagen. Letztlich also ein zutiefst bildhauerischen Thema, in das die 21 jungen KünstlerInnen auf ganz unterschiedliche Weise eintauchen. Was nicht zuletzt auch Corona bzw. der dadurch notwendigen Online-Lehre geschuldet ist.