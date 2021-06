Nicht bürgerfreundlich? Ärger über Warteschleife beim Finanzamt

50 Minuten wartete ein Innsbrucker am Telefon darauf, mit einem Finanzbeamten zu sprechen – und gab dann auf.

Innsbruck – Eigentlich wolle er nur eine kurze Auskunft über die Höhe der NoVA für ein älteres Auto bekommen. Doch der Anruf beim Finanzamt Innsbruck endete für einen Leser der TT, der anonym bleiben möchte (Name der Redaktion bekannt), mit einer Warteschleifen-Odyssee. An mehreren Tagen sei es ihm nicht gelungen, einen echten Menschen ans andere Ende der Leitung zu bekommen. Stattdessen hatte er es mit Stimmen vom Band und Auswahlmöglichkeiten per Tastendruck zu tun, die nicht die NoVA zum Thema haben. „Meine längste Wartezeit war dabei einmal 50 Minuten. Dann hab’ ich aufgegeben“, schildert er das nervenzehrende Unterfangen.