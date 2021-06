TT-Analyse zum Wohnpaket: Gemeinden müssen jetzt „aussi aus die Staudn“

Die 300 Mio. Euro jährlich aus der Wohnbauförderung sind das Rückgrat für den sozialen Wohnbau in Tirol. Weitere 47 Millionen werden jetzt u. a. in junges Wohnen investiert. Am Geld liegt es also nicht. Doch Grund- und Baukosten galoppieren davon, die Spekulation mit (Bauland-)Immobilien macht leistbares Wohnen zur politischen Herkulesaufgabe. Für jede Regierung. Deshalb wird das aktuelle Wohnpaket sicher nicht das letzte sein.