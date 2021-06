Mitterers „Wurlitzergasse 22 zwozl-zwozl“: Voll Witz und Wehmut

Überzeugend: Juliana Haider und Susanne Altschul in „Wurlitzergasse 22 zwozl-zwozl“.

Uderns – Felix Mitterers „Wurlitzergasse 22 zwozl-zwozl“ wurde am Dienstagabend beim Zillertaler Steudltenn-Festival uraufgeführt. Das Stück entstand erst Ende des vergangenen Jahres – und ist ein, jedenfalls für Mitterer, ungewöhnlich experimentelles Stück: ein ausufernder, eher assoziativ organisierter Erzählstrom für zwei Stimmen, das Zwiegespräch einer gebrechlichen und vereinsamten Frau mit einem – mutmaßlich imaginierten – Papagei namens Gogol.

Martin Sailer hat die Vorlage kürzlich für den ORF zum Hörspiel verdichtet. Bei seinem Bühnendebüt wurde der – laut Mitterer – „eigentlich unaufführbare“ Text von Hakon Hirzenberger inszeniert. Die Figur des Papageis, der den Erzählfluss der alternden Mirl vorlaut korrigiert, hat er dafür zur mechanischen Pflegekraft umgestaltet. Juliana Haider spielt sie mit ruckelndem Roboterschritt als Summe all jener Menschen, die Mirls Leben prägten: Mal zitiert sie Goethe, dann poltert sie in breitem Dialekt oder „zwozelt“ beruhigend auf Mirl, die sich in zornige Verzweiflung redet, ein.