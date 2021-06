Promi-Schönheitschirurg Werner Mang: „Man muss nicht jede Falte wegbügeln“

Werner Mang: Ja, man muss sich schon wundern, dass in Corona-Zeiten gerade die Schönheits-OPs „to go“ extrem zugenommen haben. Früher hat man einmal in den Spiegel geschaut und das war es. Heute wird man permanent mit seinem Gesicht konfrontiert: in Videokonferenzen, auf Skype und Facetime. Man sieht dann schonungslos seine Schlupflider, Tränensäcke und Falten und deswegen haben Gesichtsoperationen wie Mini-Lift, Botox, Hyaluronsäure, Lasertherapie, Gesichtsmodellierungen mit Fettabsaugung oder Fadenlift zugenommen.

Mang: Es wird in den sozialen Medien von Influencern eine Scheinwelt vorgegaukelt. Die Bilder sind mit Photoshop bearbeitet und haben mit natürlicher Schönheit nichts mehr zu tun. Es kommen tatsächlich Jugendliche mit 13, 14 Jahren mit einem bearbeiteten Selfie zu mir und wollen dann so aussehen wie auf dem Foto. Da stimmt etwas nicht mehr in unserer Gesellschaft! Ich kann nur sagen, Zuckerberg & Co. haben Monster erschaffen und hier müssen wir einschreiten, damit unsere Kinder nicht bald vermehrt zum Psychiater gehen müssen.