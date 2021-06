Ein Quiz, das sogar Fans verblüfft: Wie gut kennen Sie den „Bergdoktor“?

Erinnern Sie sich noch an alle Liebeswirren von Bergdoktor Martin Gruber? Immerhin hat der TV-Serien-Mediziner mit den heilenden Händen in Sachen Herzensangelegenheiten seine liebe Not. Und das nicht erst seit gestern. 2008 begann er an seiner Liebeszukunft herumzudoktern. Zusammen mit ergreifenden Schicksalsgeschichten und spannenden Krankheitsfällen beschert das den ausstrahlenden Sendern ORF und ZDF Zuschauer-Quotenrekorde. Die herrliche Landschaft rund um den „Wilden Kaiser“ trägt ihren Teil dazu bei.