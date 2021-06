Vierstöckiges Gebäude in Rio de Janeiro eingestürzt

Einsatzkräfte suchen in den Trümmern nach Vermissten.

Rio de Janeiro – In der brasilianischen Millionenmetropole Rio de Janeiro ist ein vierstöckiges Gebäude eingestürzt. Drei Menschen wurden nach dem Unglück im Westen der Stadt aus den Trümmern geborgen und ins Krankenhaus gebracht, wie das Nachrichtenportal G1 am Donnerstag unter Berufung auf die Rettungskräfte berichtete. Nach dem Einsturz brach auf dem Gelände ein Feuer aus, das von der Feuerwehr gelöscht wurde.

Die Rettungskräfte suchten noch nach einem Mann, einer Frau und einem Kind, die unter den Trümmern vermutet wurden. Die Unglücksstelle liegt in einem Teil von Rio de Janeiro, der von den sogenannten Milizen kontrolliert wird. Die paramilitärischen Gruppen bestehen aus aktiven und ehemaligen Polizisten, Feuerwehrleuten und städtischen Beamten, die in Drogenhandel und Schutzgelderpressung verwickelt sind. In den von ihnen kontrollierten Vierteln entscheiden sie zudem über den Bau von neuen Häusern und über den Zugang zu Strom, Gas und fließendem Wasser.