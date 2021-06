Drei Schwerverletzte bei Frontalkollision auf Lofererstraße in Söll

Söll – Bei einem Verkehrsunfall in Söll sind am Donnerstagnachmittag drei Personen schwer verletzt worden. Ein 25-jähriger Österreicher geriet am Nachmittag mit seinem Auto auf der Lofererstraße in Fahrtrichtung Wörgl aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Pkw frontal zusammen, wie die Polizei am Abend mitteilte.