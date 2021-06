Roland Buemberger bleibt Generalvikar der Diözese Innsbruck

Innsbruck – In der Diözese Innsbruck sind wichtige personelle Weichen gestellt worden: Der befristete Vertrag von Generalvikar Roland Buemberger läuft Ende August aus, nach Gesprächen mit Bischof Hermann Glettler hat sich Buemberger bereit erklärt, zu verlängern. „Ich danke ihm für die Zusage und seine aufmerksame und zuversichtliche Art, mit der er dieser schwierigen Aufgabe nachkommt“, freut sich Bischof Glettler.

Hannes Wechner wird in seiner Funktion als Referent des Generalvikars seinen Vertrag ebenfalls verlängern und seinen Aufgabenbereich ausweiten. Seine Tätigkeit in der Stabsstelle für Kinder- und Jugendschutz führt er fort, während seine Stelle in der Schulpastoral neu besetzt wird.