Sonnenenergie auf Verdacht: Anzengruber fordert Masterplan

Derartige Masterpläne gibt es in der Stadt ja viele. Jener beim Radverkehr ist wohl der bekannteste. Nun will die Stadt-ÖVP aber auch bei den erneuerbaren Energien in die Offensive gehen. Und sieht gleichzeitig Bürgermeister Georg Willi am Zug. „Sonnenstrom hat von allen erneuerbaren Energieträgern noch das größte Ausbaupotenzial. Viele Dächer, Fassaden, Parkplätze und sonstige bereits verbaute Flächen in der Stadt könnten rasch umgerüstet werden und damit einen Beitrag zur Energiewende leisten.“