Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Kopf an Kopf mit der AfD

Magdeburg – Am Sonntag muss sich in Sachsen-Anhalt das „Bollwerk gegen Rechts“ der vergangenen fünf Jahre vor den WählerInnen verantworten. Die erste Kenia-Koalition Deutschlands hat die Legislaturperiode überstanden. Das hatte ihnen niemand zugetraut, sie sich selbst wohl am allerwenigsten. Doch die Zusammenarbeit zwischen CDU, SPD und Grünen hat gehalten, auch weil das Trio ein Ziel hatte: der AfD, die 2016 erstmals in den Landtag einzog und fast jede vierte Stimme erhielt, möglichst wenig Spielraum und Öffentlichkeit zu geben.

Dennoch geht es am Sonntag darum, ob ebendiese Partei, die in dem ostdeutschen Bundesland vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall für Rechtsextremismus beobachtet wird, am Wahlabend ganz oben steht. Zwar sagen die allermeisten Umfragen der CDU erneut den ersten Platz voraus – aber eben nicht alle. So oder so: Die AfD hat es geschafft, deutschlandweit thematisch die Berichterstattung über den sachsen-anhaltischen Wahlkampf zu beherrschen. Die Corona-Restriktionen haben der AfD in die Hände gespielt. CDU-Ministerpräsident Reiner Haseloff, der am Sonntag den Grundstein für sein drittes Mandat gelegt wissen will, macht die Bundesbremse für die guten AfD-Umfragewerte verantwortlich. Diese erlaubt es dem Bund, in die Länderkompetenz einzugreifen und Corona-Beschränkungen zu erlassen, wenn die Infektionszahlen zu hoch sind. Haseloff flehte SPD und Grüne zuletzt an, sie sollten auch mehr Einsatz zeigen, AfD-Wähler zurückzugewinnen. Eine ungewöhnliche Wahlkampf-Bitte an die Mitbewerber.