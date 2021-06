Noch keine Entwarnung: Weiter Cluster im Pitztal und Umhausen

Innsbruck – Österreichweit wurden am Feiertag 282 Neuinfektionen registriert, das lag um 99 Ansteckungen unter dem Schnitt von 381 in den vergangenen sieben Tagen lag. Tirol verzeichnete 59 neue Corona-Fälle, landesweit gesehen ist die Situation insgesamt stabil. Allerdings bleiben die Problemzonen im Pitztal und in Umhausen. In St. Leonhard sind 38 Personen Corona-positiv, in Wenns 23, in Arzl 18 und in Umhausen nach wie vor 29. Auch in Schmirn (21), wo die Bevölkerung gestern zu PCR-Gurgeltests aufgerufen ist, gibt es noch keine Entwarnung. Es sind einzelne Cluster, die für das „dynamische Infektionsgeschehen“ verantwortlich sind.