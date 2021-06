ReCycling-Band in Innsbruck empfangen: Großes Finale einer denkwürdigen Tour

Innsbruck – Nach mehr als 1500 Fahrrad-Kilometern und 18 Konzerten in Österreich, Deutschland und Südtirol kehrten Hang-Virtuose Manu Delago, seine Band und Crew am Mittwoch dorthin zurück, wo die ReCycling-Tour am 30. April ihren Ausgang nahm. Euphorie und Glückwünsche bei der Ankunft ließen die extremen körperlichen und mentalen Anstrengungen der vergangenen Wochen kurzzeitig verfliegen.