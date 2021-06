Facebook will angeblich Sonderreglungen für Politiker abschaffen

Menlo Park – Facebook will in Zukunft Politiker anscheinend nicht mehr gesondert behandeln. Wie das amerikanische Technikportal und Mediennetzwerk The Verge am Donnerstag (Ortszeit) berichtete, sollen die Beamten nicht mehr von Regeln der Inhaltsmoderation ausgenommen werden. Es werde erwartet, dass Facebook sich möglicherweise am Freitag schon zu den Empfehlungen seiner unabhängigen Aufsichtsbehörde äußere.