Debatte um Teilnahme an Copa America in Brasiliens Nationalmannschaft

Treten Neymar und Co. bei der Copa America im eigenen Land an?

Sao Paulo - In der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft um Superstar Neymar gibt es offenbar eine Debatte um die Teilnahme an der Copa America im eigenen Land. Trainer Tite berichtete nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP am Donnerstag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz von einer Unterredung einiger Spieler mit Verbandspräsident Rogerio Caboclo.