VfGH-Präsident über Brandstetter-Rücktritt: „Erschreckende“ Chats

Die Chats zwischen Brandstetter und dem ehemaligen Sektionschef Christian Pilnacek wurden via U-Ausschuss publik. Zwar schreibt Brandstetter dort kaum etwas, das ihm persönlich zur Last gelegt werden kann. Pilnaceks herabwürdigen Äußerungen über zwei Richterinnen tritt er aber auch nicht gerade entgegen und er unterhält sich mit dem Spitzenbeamten auch über inhaltliche Interna des VfGH.

Zur Person: Geboren wurde Brandstetter am 7. Oktober 1957 in Stadt Haag, seine berufliche Laufbahn startete er an der Uni Wien, wo er sich 1991 in Straf- und Strafprozessrecht habilitierte. 1998 wurde er Strafrechts-Ordinarius, 2007 wechselte er an die Wiener Wirtschaftsuniversität. Bis zum Antritt des Ministeramts praktizierte er auch als Strafverteidiger. Von Dezember 2013 bis Dezember 2017 fungierte er als Justizminister, von Mai bis Dezember 2017 auch als Vizekanzler. Mit 27. Februar 2018 wurde er Mitglied des VfGH.