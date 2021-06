Autoüberschlag nach Ausweichmanöver in Vals: 53-Jähriger verletzt

Vals – Bei einem missglückten Überholmanöver in Vals wurde am Freitag in den frühen Morgenstunden ein 53-jähriger Einheimischer verletzt. Der Mann war gegen 5.25 Uhr mit seinem Pkw auf der Valser Landesstraße talauswärts unterwegs, als er das Auto einer 46-Jährigen überholen wollte.