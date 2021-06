Pfister rückt zu Altmann auf in den Bundesliga-Schiedsricher-Kader auf

So sieht’s aus – Ex-Wackerianer Matthias Maak (in Grün) lernte im Dress von Austria Lustenau schon Tirols Schiedsrichter Daniel Pfister kennen.

Innsbruck – Es ist lange her, dass die Tiroler Schiedsrichtergruppe „Unterland Ost“ zwei Schiedsrichter in der ersten heimischen Fußball-Bundesliga stellte. Michael Daxauer und Thomas Einwaller hieß damals das Duo, in der Saison 2020/21 erhält der Wörgler Walter Altmann jetzt von Daniel Pfister Verstärkung, denn der 28-jährige Kufsteiner wurde vor wenigen Tagen von seiner Beförderung unterrichtet.