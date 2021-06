25 JAHRE MCI

Was bei Gründung und in den ersten Jahren völlig unvorstellbar schien, liegt nun in beeindruckenden Zahlen vor: Mittlerweile schätzen 3.500 Studierende, 400 Mitarbeiter in Forschung, Lehre und Administration, 1.000 externe Lehrende, 300 Partneruniversitäten, 14.000 Alumni sowie tausende Arbeitgeber in und aus aller Welt die Bachelor-, Master- und Executive Masterstudien, praxisnahen Management-Lehrgänge, maßgeschneiderten Firmentrainings und die umfassenden Aktivitäten im Bereich Forschung, Entwicklung, Know-how-Transfer und innovativen Start-ups.