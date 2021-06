Wörgler Damen verteidigten die Tabellenführung

Auch in Dornbirn, in der für den Klassenerhalt der 1. Herren-Bundesliga so wichtigen Begegnung zwischen den Hausherren und Raiffeisen Schwaz, fiel die Entscheidung nach einem 3:3-Zwischenstand (Maldoner, Maslau, Baumann punkteten) im Doppel. Dabei gelang den Tirolern in engen Partien (zweimal 9:11 im Match-Tiebreak) kein einziger Erfolg. Endstand: 6:3 für Dornbirn.