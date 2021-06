Head-Chef Johan Eliasch zum neuen FIS-Präsidenten gewählt

Oberhofen/Thunersee - Der britische Geschäftsmann Johan Eliasch ist der neue Präsident des Internationalen Ski-Verbandes (FIS). Der in Schweden geborene und von Großbritannien nominierte 59-jährige Head-Chef wurde am Freitag beim corona-bedingt online durchgeführten 52. Kongress des Internationalen Skiverbandes (FIS) unter vier Kandidaten im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit gewählt. Er folgt Gian Franco Kasper nach, der Schweizer war 23 Jahre im Amt.

Kasper nahm nicht am Kongress teil. Der 77-Jährige hatte zu Beginn des Meetings per vorgelesener Nachricht mitteilen lassen, dass er am Wochenende wegen Atemproblemen in Krankenhaus-Behandlung gekommen war und erst am Donnerstag aus der Intensivbehandlung auf die Herzstation entlassen worden sei. Es würden nun weitere Tests durchgeführt. Kasper dankte für 46 Jahre großartige Zusammenarbeit und herausragende Freundschaft. Die Amtszeit von Eliasch dauert vorerst bis 2022. (APA)