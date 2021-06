ÖFB-Team in Hofburg von Staatsspitze mit großen Hoffnungen verabschiedet

Wien - Österreichs Fußball-Nationalteam ist Freitagmittag in der Wiener Hofburg von der Staatsspitze zur bevorstehenden EM verabschiedet worden. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sowie Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne) betonten unter freiem Himmel allesamt ihre Hoffnung, dass mit dem Turnier nach einem schwierigen Corona-Jahr samt EM-Verschiebung ein Schritt in Richtung Normalität gemacht werden könne.

Die EM wird am 11. Juni eröffnet, das ÖFB-Team steigt am 13. Juni gegen Nordmazedonien ins Turnier ein. "Lustige Zungen behaupten ja, wir haben das wegen der EM gemacht, damit man die gemeinsam verfolgen kann", sagte Kogler über die nächsten Öffnungen. "Das ist nicht ganz zu verifizieren, aber auch nicht zu leugnen." Es sei in jedem Fall gut, dass es wieder möglich sei, im Gastgarten zu sitzen und Fußball zu schauen. Und auch sportlich sieht der Sportminister Chancen. "Einfach ist die Gruppe nicht. Aber natürlich setzen wir auf euch", sagte Kogler in Richtung der Spieler.