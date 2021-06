Ministerin Raab hält an Islam-Landkarte fest, Schönborn für Religionsatlas

Die Ressortchefin versicherte in einer schriftlichen Stellungnahme, dass die Karte nach einem Wechsel des IT-Betreibers wieder voll verfügbar sein werde. Sie trage auf wissenschaftlicher Basis dazu bei, Transparenz zu schaffen und „die Trennlinie zwischen der Religion des Islam und der gefährlichen Ideologie des politischen Islam als Nährboden für Extremismus und Parallelgesellschaften klar zu ziehen“. Sie werde sich nicht beirren lassen und Schluss machen mit dem „Zudecken und Verschleiern“. Auch Projektbetreiber Ednan Aslan sieht das Projekt nicht am Ende sondern am Anfang, wie er auf ORF3 betonte.

Die Grünen werden indes selbst aktiv und laden zu einem Runden Tisch zur Landkarte. Wie Klubobfrau Maurer betonte, gehe die Initiative von ihr und Integrationssprecherin Faika El-Nagashi aus. Für Ende Juni will man Vertreter muslimischer Organisationen an einen Runden Tisch einladen. Ziel sei es, in einen fortgesetzten Dialog auf Augenhöhe zu kommen.

Indes hat die Polizei wie zuvor in Wien auch in St. Pölten in der Nähe von islamischen Einrichtungen angebrachte „Warnschilder“ sichergestellt. Die Beamten entfernten am Donnerstag drei dieser Tafeln in der niederösterreichischen Landeshauptstadt. Die von Unbekannten angebrachten Schilder tragen analog zu jenen in Wien die Aufschrift „Achtung! Politischer Islam in deiner Nähe.“ und verweisen auf www.islam-landkarte.at.