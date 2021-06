Was Frauen tun sollen, wenn sie von Gewalt bedroht sind

Die Frauenmorde in den vergangenen Wochen und Monaten sorgten in Österreich für Entsetzen. Die Leiterin der Österreichischen Frauenhäuser, Maria Rösslhumer, appelliert an Frauen, sich zu melden, sobald sie von Drohungen, verbaler oder körperlicher Gewalt betroffen sind. Was Frauen in solchen Situationen tun können, welche Hilfe sie erhalten und welche Konsequenzen dem Täter drohen, erklärt die Expertin im ersten Teil unserer Podcast-Serie „Gegen Gewalt".