Pkw und Motorrad stießen in Untertilliach zusammen: Mann schwer verletzt

Untertilliach – Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagvormittag in Untertilliach gekommen. Gegen 9.45 Uhr war ein Österreicher mit dem Motorrad auf der Gailtalstraße unterwegs. Der 64-Jährige fuhr von Kötschach-Mauthen kommend in Richtung Obertilliach. Zeitgleich war ein 49-Jähriger mit seinem Pkw auf derselben Straße unterwegs. Der Österreicher fuhr von Obertilliach in Richtung Untertilliach.