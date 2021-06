Mittelschule und Musikhaus in Kundl mit schwarzem Lack besprüht

Kundl – Unbekannte Täter haben in Kundl Vandalenakte begangen. Wie die Polizei berichtet, wurden in der Zeit zwischen 23 Uhr am Sonntag und 6 Uhr am Freitag dieser Woche mehrere Gebäudeteile der Mittelschule und des Musikhauses sowie zwei Fahrzeuge mit schwarzem Lack besprüht.