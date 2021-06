Kitzbühel feiert 750. Jubiläum mit zahlreichen Highlights

Kitzbühel – Am 6. Juni 1271 erfolgte jener historische Akt, mit dem Herzog Ludwig II. von Bayern Kitzbühel das Stadtrecht verliehen hat. Am Jubiläumswochenende lädt die Stadt heute und morgen zu zahlreichen Highlights in die Innenstadt ein. Zwei sind zum Beispiel heute Samstag um 11 Uhr, die Eröffnung des Jubiläumsgartens bei der Kirchenstiege sowie die neue Aussichtsterrasse schräg gegenüber. Und am Sonntag wird um 11 Uhr im Schulpark der Jubiläumsbaum gepflanzt. Das Programm: www.750.kitzbuehel.at (TT)