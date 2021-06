Mühsamer Weg zum Schafwoll-Museum: Unikat kehrte nach Ried zurück

Ried im Oberinntal – Wahrscheinlich vergessen, verstaubt und im Schrotthandel gelandet wäre der Maschinenpark der ehemaligen Loden- und Deckenfabrik im Rieder Ortsteil Frauns. Michael Schöpf ist es zu verdanken, dass 20 historische Geräte – Webstühle, Kardiermaschinen und ein so genannter Wolf – der Nachwelt erhalten bleiben. Der unermüdliche Handwerker, Enkel des Obergrichter Textilpioniers Anton Schöpf, hat sie in unzähligen Arbeitsstunden restauriert und funktionstüchtig gemacht. Angetrieben wird das wuchtige Arbeitsgerät nicht mit Strom. Ein Kraftwerk am nahe gelegenen Bach liefert Transmissionsenergie für alle Maschinen.

Jüngstes Exponat in der stillgelegten Fabrikshalle ist eine rund 800 Kilogramm schwere Kardiermaschine. „Typenschild habe ich keines gefunden“, erzählt der Selfmade-Restaurator, „aber wahrscheinlich ist sie vor dem Ersten Weltkrieg gebaut worden. Und zwar hier in Frauns.“ Es handle sich „auf jeden Fall um ein Unikat“, stellt Schöpf fest. Einzelne Bauteile, etwa eine Bandkette, seien heute europaweit nirgendwo zu bekommen. „Also muss man sie selbst reparieren.“ Fehlende Holzteile habe er selbst nachgebaut.

Weil aber die Pläne nicht realisiert werden konnten, trat das schwere Gerät als Leihgabe heuer im Februar „die beschwerliche Heimreise“ nach Ried an. Mit den Pischls stehe man in freundschaftlicher Beziehung, sagte der Restaurator.

So kam es, dass die früheren Pischl-Chefs Rupert und Rainer kürzlich auch zu einer inoffiziellen Präsentation des frisch restaurierten Exponats eintrafen. „Zu dieser unglaublichen Leistung von Michael Schöpf können wir nur gratulieren“, hoben die beiden Telfer hervor. Das Ziel der Familie Schöpf, ein Tiroler Textilmuseum aufzubauen, werde man gerne unterstützen. „Wir haben noch einige mehr als 100 Jahre alte Geräte, die in Ried in besten Händen wären.“ Ihre eigenen Pläne, ein Museum in Telfs einzurichten, habe man „nach wenig motivierenden Gesprächen mit der Politik“ in die Schublade gesteckt.