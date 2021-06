Ansturm auf Pässe erwartet: BH Innsbruck gerüstet

Um die Wartezeiten zu verkürzen und die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen zu gewährleisten, wird die BH zusätzlich an drei Samstagen offenhalten. „Mit den erweiterten Öffnungszeiten wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, ihre Anliegen auch außerhalb der regulären Dienst- und Öffnungszeiten einzubringen“, betont Bezirkshauptmann Michael Kirchmair. Am 12. und 26. Juni sowie am 10. Juli werden nach Voranmeldungen alle Anliegen rund um Reisepässe, Personalausweise, Notpässe, Handy-Signatur und ID-Austria bearbeitet. (TT)