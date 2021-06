Zugenommen: Immer mehr Haustiere in Tirol sind übergewichtig

Innsbruck – Ein Häppchen hier, ein Leckerli da und auch der Nachbar hat für den Vierbeiner was zu futtern parat. Was oft gut gemeint ist, kann ernsthafte Folgen haben. Immer mehr Haustiere sind übergewichtig, wie aktuelle Studien zeigen. Auch in Tirol steigt die Zahl adipöser Hunde und Katzen an. In extremen Fällen drohen den Besitzern hohe Geldstrafen.